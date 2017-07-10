Госдума России может разрешить прощать крымчанам долги украинским банкам – Аксенов

Во вторник 11 июля российская Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в закон об урегулировании задолженности крымчан перед украинскими банками. Об этом сообщил 10 июля в Фейсбуке назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, поправки предусматривают наделение российского парламента Крыма «полномочиями по списанию долга с граждан».

«Благодаря этому станет возможным принять решение о полном прощении кредитов до 5 млн рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами. То есть все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона», – говорится в заявлении Аксенова.

Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии, но президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. На полуострове зарегистрировали Фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков.

В конце 2015 года российская Госдума приняла закон, гласящий, что крымчане также обязаны расплатиться по украинским кредитам. По оценкам экспертов, на момент аннексии Крыма общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около двух миллиардов долларов.