В Кремле назвали российскими турбины немецкой компании Siemens, ввезенные в Крым

Представитель президента России Дмитрий Песков назвал российскими турбины немецкой компании Siemens, ввезенные из России в аннексированный Крым с нарушением санкций Европейского союза.

По его словам, на полуострове «устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».

По данным обнародованного ранее расследования агентства «Рейтер», турбины, о которых идет речь, действительно произвело на территории России, в Санкт-Петербурге, совместное предприятие с российской стороной, в котором немецкая компания имеет 65%.

При этом турбины официально предназначались для планируемой электростанции на Таманском полуострове в России, Siemens еще в предыдущие года принимал от своих российских контрагентов письменное обязательство, что эти турбины не окажутся в оккупированном Крыму.

Другую версию, что противоречит заявлению Пескова, выдвигала российская государственная компания «Технопромэкспорт», которая закупила турбины якобы для Тамани: она утверждала, что купила эти турбины производства компании Siemens, но «на вторичном рынке», и таким образом немецкая компания не ответственна за нарушение санкций.

Сама компания Siemens признала своими газовые турбины, незаконно ввезенные из России в Крым, и пообещала обратиться в суды, чтобы наказать виновных в очевидном, по ее словам, нарушении санкционного режима и добиться остановки возможных новых поставок и возврата упомянутых турбин из Крыма в Россию.

Европейский союз, США и другие страны «Группы семи» и еще ряд государств ввели в отношении России несколько пакетов санкций за ее агрессию против Украины, сначала из-за оккупации Крыма, потом из-за вмешательства на востоке Украины. Часть этих санкций запрещает экономические контакты с оккупированным полуостровом и с захваченными Россией компаниями на нем.