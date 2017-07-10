Аннексия Крыма внесла раскол в среду русских националистов – публицист

Аннексия Крыма внесла раскол в среду русских националистов. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии 10 июля озвучил российский философ и публицист Максим Горюнов.

«До Крыма быть русским националистом было большой и красивой игрой. Можно было ходить по Москве с лозунгами «Вернем опричнину! Вернем царя! Захватим Аляску!» И все это выглядело как карнавал в прямом смысле слова. И осознавалось как карнавал. Мы просто хорошо проводили время. После Крыма и после того, как в Донецкой и Луганской областях полилась кровь, начался переход в серьезность. И пошло разделение между теми, кто играл, и теми, кто всерьез хотел убивать. Мы поняли, что если доводить наш карнавал до серьезности, то надо ехать на Донбасс и убивать. Мы не хотели этого делать. Но был и набор сумасшедших. Они поехали. И теперь на их руках кровь», – объяснил Горюнов.

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Также публицист добавил, что несмотря на популярное заблуждение, аннексия Крыма и конфликт на Донбассе произвел на русских националистов низкий мобилизационный эффект.

«Редактор «Спутник и погром» (интернет-сайт Егора Просвирнина, позиционируется как информационный ресурс русских националистов – КР) гордится тем, что они собрали деньги на один БТР. Но представим себе размах России – более 140 миллионов. Представим себе количество денег, которое было в карманах российских граждан в 2014 году. В то время Россия была восьмой экономикой планеты. И несмотря на это, всех денег хватило только на то, чтобы купить одну боевую машину, да и то не новую. Это смешно», – считает российский публицист.

Роскомнадзор заблокировал сайт националистического издания «Спутник и погром» по требованию российской Генпрокуратуры. Ресурс внесен в реестр запрещенных сайтов. В ведомстве считают, что сайт пропагандирует идеи национальной и религиозной розни, формирует угрозы общественной безопасности и побуждает к экстремизму. На том же основании Генеральная прокуратура России попросила внести в реестр запрещенных сайтов более десяти ресурсов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».