Премьер Ирака официально объявил победу над «Исламским государством»

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абаде официально объявил победу над экстремистской группировкой «Исламское государство», сообщает 10 июля Радiо Свобода.

В выступлении на государственном телевидении он заявил: «Отныне я провозглашаю конец, проигрыш и провал террористического «государства» лжи и терроризма, которое провозгласило террористическое «Исламское государство» из Мосула».

По его словам, город Мосул, второй крупнейший в Ираке, который экстремисты захватили в 2014 году и в котором они провозгласили свой «халифат», уже полностью освобожден.

Аль-Абаде добавил, что теперь впереди новая задача – создать стабильность, восстановить город и зачистить ячейки «Исламского государства», что требует значительных усилий разведки и силовых структур, а также удержать единство, которое, по словам премьера, помогло в борьбе с экстремистами.

Но еще за несколько часов до этого выступления из Мосула сообщали о серьезных боях в небольшой части Старого города в Мосуле, площадью менее 1 кв. км, где еще сопротивлялись последние сотни или десятки боевиков. Не ясно, к моменту выступлению премьера, было ли это сопротивление окончательно преодолено.

Предыдущими неделями боевики смогли внезапно снова захватить несколько районов в Мосуле, обратив правительственные войска в бегство. По сообщениям, речь могла идти про «усыпленные ячейки» боевиков, скрывавшихся в уже освобожденных частях города среди мирного населения, чтобы одновременно и скоординировано начать бой на значительной территории.

Между тем международная коалиция под руководством США, которая воздушными ударами помогает правительственным силам в борьбе против «Исламского государства», отметила в понедельник, что, несмотря на «решающий удар» по экстремистам в потерянном ними Мосуле, война против них еще далеко не закончена, и впереди еще ждет тяжелая борьба. Несмотря на заявление премьера Ирака, группировка «Исламское государство» продолжает удерживать значительные части иракской территории с еще несколькими меньшими городами и другими населенными пунктами.

Сам аль-Абаде посетил Мосул в воскресенье, когда там еще шли бои, где уже тогда поздравил войска с «большой победой – освобождением города».

Перед тем аль-Абаде уже заявлял о «конце фальшивого экстремистского халифата» «Исламского государства» в конце июня – после того, как иракские силы освободили район Старого города Мосула с руинами взорванной экстремистами древней мечети Ан-Нури, из которой они же три года назад провозглашали свой «халифат».

Бои за освобождение Мосула, который был главной твердыней группировки «Исламское государство» в Ираке, продолжались с октября 2016 года. К январю 2017 года удалось освободить восточную часть города, на восточном берегу реки Тигр. Освобождение главной западной части города осложняли узкие улочки исторического Старого города.

Значительная часть Мосула в результате длительных боев заметно разрушена. Погибли, кроме боевиков и правительственных войск, тысячи мирных жителей города. По данным ООН, около 920 000 горожан были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от боев, около 700 000 из них до сих пор не смогли вернуться домой.