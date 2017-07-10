Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию ПА ОБСЕ по Крыму «проявлением русофобии». Об этом Аксенов написал 10 июля на своей странице в Фейсбуке.

«Участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ по итогам ежегодной сессии в Минске приняли резолюцию «О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», в которой, в частности, содержится требование к России «отменить решение о незаконной аннексии» Крыма. Считаю, что это проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан. Никакой правовой основы резолюция не имеет», – говорится в сообщении.

Он добавил, что, проголосовав за резолюцию, европейские парламентарии «откровенно и бессовестно проигнорировали не только права крымчан, но и базовые принципы демократии».

Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 9 июля в последний день ежегодной сессии ассамблеи приняла в Минске декларацию, содержащую, в частности раздел о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, в котором осуждаются действия России в Крыму и на Донбассе.

ПА ОБСЕ настоятельно призвала Россию «отказаться от временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы с временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя и вернуть их под контроль правительства Украины».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».