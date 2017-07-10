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Аксенов назвал резолюцию ПА ОБСЕ по Крыму «проявлением русофобии»

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию ПА ОБСЕ по Крыму «проявлением русофобии». Об этом Аксенов написал 10 июля на своей странице в Фейсбуке.

«Участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ по итогам ежегодной сессии в Минске приняли резолюцию «О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», в которой, в частности, содержится требование к России «отменить решение о незаконной аннексии» Крыма. Считаю, что это проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан. Никакой правовой основы резолюция не имеет», – говорится в сообщении.

Он добавил, что, проголосовав за резолюцию, европейские парламентарии «откровенно и бессовестно проигнорировали не только права крымчан, но и базовые принципы демократии».

Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 9 июля в последний день ежегодной сессии ассамблеи приняла в Минске декларацию, содержащую, в частности раздел о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, в котором осуждаются действия России в Крыму и на Донбассе.

ПА ОБСЕ настоятельно призвала Россию «отказаться от временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы с временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя и вернуть их под контроль правительства Украины».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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