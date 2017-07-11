Главная военная прокуратура заявила 10 июля, что за совершение преступлений против нацбезопасности Украины и ее территориальной целостности к уголовной ответственности привлекли 84 иностранца, из них 64 гражданина России.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, в ходе расследования выяснили, что «в ведении Россией агрессивной войны против Украины в Донбассе с 2014 участвуют в составе незаконного вооруженного формирования «Призрак» иностранцы, наемники под эгидой организации «United Continentale», что придерживается в том числе пророссийской политики. Основателем и координатором НЗФ «Призрак» является гражданин России Марков».

По данным Генпрокуратуры Украины, в состав организации входят граждане Франции, Сербии, Испании, Италии, Германии, Чехии, Болгарии, Стран Латинской Америки, США и России.

В ходе расследования, как утверждают в ГПУ, установили личности иностранцев-наемников из организации «United Continentale», которые с июля 2014 года участвуют в составе пророссийских незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

В организации «United Continentale» пока это сообщение украинской Генпрокуратуры не комментировали.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». Кроме того, неоднократно сообщалось об участии иностранцев в боевых действиях на части Донбасса.