В Ялте расследуют работу двух «нелегальных» казино

Российский следственный отдел по Ялте возбудил два уголовных дела по факту работы двух «нелегальных» казино, которые вели свою деятельность в городе. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления по Крыму.

«По данным следствия, с 15 мая по 27 июня 2017 года в двух жилых помещениях в Ялте, то есть вне игорной зоны, в нарушение действующего законодательства незаконно были организованы и проводились азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также средств связи», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет и штраф до 500 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в июне 2014 года подписал закон, включающий аннексированный Крым в перечень регионов, на территориях которых разрешается создание игорных зон.