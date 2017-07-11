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Аксенов намерен исполнять роль главного архитектора Крыма – СМИ

Сергей Аксенов

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 10 июля сообщил журналистам, что временно планирует исполнять роль главного архитектора Крыма, пока ведется подбор новых кандидатов на эту должность.

«Пока роль главного архитектора я выполняю. Допустить ситуацию, чтобы развалили дальше общий градостроительный облик Крыма, я не могу, не имею морального права. Так что ищем архитектора. Если я это все отпущу на самотек, то мы лишимся заповедников, парков, пляжей, и вообще это будет непонятно что», – цитирует Аксенова издание «Крыминформ».

По его словам, первоначальные задачи, поставленные перед предыдущим архитектором Крыма, не были выполнены.

«Мы даже точности выполнения не смогли добиться», – сказал Аксенов.

Накануне, 10 июля, российский архитектор Крыма Анна Царева написала заявление об увольнении. Подконтрольный Москве глава Крыма Сергей Аксенов назначил ее главным архитектором в марте 2017 года.

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