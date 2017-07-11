Заключенных из Крыма вывозят в колонии 23 субъектов соседней России – правозащитники

Российские власти вывозят заключенных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях аннексированного Крыма, на территорию соседней России. По данным общественных организаций, украинцев вывезли в 49 пенитенциарных учреждений, расположенных в 23 субъектах соседней России, сообщает 11 июля пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В ведомстве также отмечают увеличение количества заключенных в крымских тюрьмах.

«По данным Регионального центра прав человека, по состоянию на февраль-март 2014 года в Крыму находилось 3400 человек в местах лишения свободы. Украинский Хельсинский союз по правам человека и Региональный центр прав человека зафиксировали, что сейчас эта цифра увеличилась до 4700 человек, за счет приговоров судов, созданных Российской Федерацией на территории аннексированного Крыма», – сказано в сообщении.

В начале июля в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщили, что ожидают от российской стороны реакции по переводу новой группы крымских заключенных на материковую Украину.

11 мая представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что около 20 крымских заключенных попросили перевода на материковую часть Украины для отбывания наказания в местах лишения свободы.

Из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма 17 марта на материковую часть Украины передали 12 осужденных, которым суды вынесли приговоры до 18 марта 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией. Они выразили желание отбывать наказание на украинском материке.

После аннексии Крыма Россией Киев обратился к Москве с требованием передать Украине лиц, которые были осуждены приговорами украинских судов и отбывали наказание на территории Крыма или Севастополя, однако российский омбудсмен на то время Элла Памфилова ответила, что это возможно только в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц. Эта конвенция предусматривает перемещение осужденных с территории одного государства на территорию другого. Таким образом, Украина не может использовать ее в отношении людей, которые находятся в Крыму, поскольку полуостров остается украинской территорией по международному праву.