Немецкий дипломат: поставка турбин Siemens в Крым – удар по инвестициям в Россию

Вероятная поставка турбинных установок производства Siemens в аннексированный Крым является обманом компании, нарушением контракта и ударом по инвестициям в Россию, считает посол Германии в России Рюдигер Фон Фрич.

«Есть все основания полагать, что если то, что произошло, является правдой, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию», – сказал он российскому «Интерфаксу».

Отвечая на вопрос о том, будут ли власти Германии расследовать эту ситуацию, он сказал, что «это российские власти должны это расследовать».

Ранее в Siemens заявили о том, что две из четырех турбин производства компании могли быть поставлены в аннексированный Крым против ее воли.

«Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли», – отмечается в заявлении компании.

Siemens планирует подать иски о прекращении поставок. Также будет прекращена работа дочерней компании «Интеравтоматика».

Представитель президента России Дмитрий Песков 10 июля назвал российскими турбины немецкой компании Siemens, ввезенные из России в аннексированный Крым с нарушением санкций Европейского союза. По его словам, на полуострове «устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».

Другую версию, которая противоречит заявлению Пескова, выдвигала российская государственная компания «Технопромэкспорт», которая закупила турбины якобы для Тамани: она утверждала, что купила эти турбины производства компании Siemens, но «на вторичном рынке», и таким образом немецкая компания не ответственна за нарушение санкций.

По данным обнародованного ранее расследования агентства Reuters​, турбины, о которых идет речь, действительно произвело на территории России, в Санкт-Петербурге, совместное предприятие с российской стороной, в котором немецкая компания имеет 65%.

При этом турбины официально предназначались для планируемой электростанции на Таманском полуострове в России, Siemens еще в предыдущие года принимал от своих российских контрагентов письменное обязательство, что эти турбины не окажутся в аннексированном Крыму.