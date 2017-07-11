Защита Чийгоза ожидает вынесение ему приговора до конца лета

Адвокат одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза Николай Полозов считает, что приговор его подзащитному могут объявить уже в августе. К этому времени завершится допрос свидетелей, представление доказательств и прения сторон. Об этом Николай Полозов сказал 11 июля в перерыве очередного, 140-го по счету, заседания по «делу Чийгоза».

«По динамике процесса ожидаю, что в течение следующей недели, может еще через неделю, защита закончит предоставлять письменные доказательства. Последним доказательством, которое защита собирается представить, будет допрос самого Ахтема Чийгоза. После чего небольшая стадия дополнений, возможно, у прокуратуры будут еще какие-то доказательства. И после этого мы перейдем к прениям. Таким образом по динамике процесса я ожидаю, что либо в конце июля, либо в начале августа состоятся прения, после чего суд уйдет на приговор», – отметил Полозов.

На заседании 11 июля в суде по «делу Чийгоза» допрашивают депутата подконтрольного Кремлю крымского парламента Лентуна Безазиева, на вызове которого настаивала сторона защиты.

На следующей неделе ожидается допрос подконтрольного Кремлю спикера крымского парламента Владимира Константинова по «делу Чийгоза».

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.