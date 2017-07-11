Прокуратура АРК призывает сообщать о нарушениях прав заключенных в Крыму

Прокуратура АРК призывает свидетелей сообщать о нарушениях прав осужденных и заключенных лиц в Крыму в связи с расследованием нарушения Россией норм международного гуманитарного права на территории аннексированного полуострова. Об этом говорится 11 июля на сайте ведомства.

В пресс-службе напомнили, что прокуратура АРК расследует, в частности пересмотр приговоров Украины по российскому уголовному законодательству и незаконные перемещения осужденных с полуострова в места лишения свободы, находящихся на территории Российской Федерации (статьи 64, 76 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (IV Женевской Конвенции), а также другие нарушения прав осужденных и заключенных украинских граждан.

«Если Вам что-то известно об указанных фактах просим обращаться в прокуратуру Автономной Республики Крым (тел.: 044-569-73-57; prok.ark@ark.gp.gov.ua)», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным украинских общественных организаций, российские власти вывозят заключенных из аннексированного Крыма в 49 пенитенциарных учреждений, расположенных в 23 субъектах соседней России.

Из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма 17 марта на материковую часть Украины передали 12 осужденных, которым суды вынесли приговоры до 18 марта 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией. Они выразили желание отбывать наказание на украинском материке.

После аннексии Крыма Россией Киев обратился к Москве с требованием передать Украине лиц, которые были осуждены приговорами украинских судов и отбывали наказание на территории Крыма или Севастополя, однако российский омбудсмен на то время Элла Памфилова ответила, что это возможно только в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц. Эта конвенция предусматривает перемещение осужденных с территории одного государства на территорию другого. Таким образом, Украина не может использовать ее в отношении людей, которые находятся в Крыму, поскольку полуостров остается украинской территорией по международному праву.