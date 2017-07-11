Джамала призвала крымчан поступать в украинские вузы

Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница конкурса «Евровидение-2016» Джамала призвала выпускников из аннексированного Крыма и неподконтрольной Украине части Донбасса поступать в украинские вузы.

Таким образом исполнительница присоединилась к информационной кампании Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Минобразования Украины.

Видеообращение певицы к выпускникам из неподконтрольных Украине территорий опубликовали 11 июля.

«Уважаемые выпускники Крыма и Донбасса! Вы все родились в Украине. Сейчас у вас очень ответственный момент, когда вы решаете свое будущее. Это трудно сделать любому, особенно тем, кто против собственной воли остался на оккупированных территориях. У вас есть возможность учиться в Украине, которая открыта для всего мира. Сделайте свой выбор! Мечтайте, действуйте и побеждайте самих себя!» – обратилась певица к абитуриентам.

19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымчанам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Центры будут работать до 30 сентября.

Детальнее о старте вступительной кампании для абитуриентов из Крыма на материковой Украине читайте в материале Крым.Реалии «Стать студентом без денег и ВНО: украинские вузы открыли двери крымчанам».