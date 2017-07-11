Биометрический контроль на границе не коснется крымчан – Госпогранслужба Украины

Намерения Украины ввести биометрический контроль для иностранцев, пересекающих украинскую границу, не касается жителей аннексированного Крыма. Об этом 11 июня в комментарии Крым.Реалии сказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Это решение СНБО касается иностранцев, которые въезжают на территорию Украины. Крымчане не являются иностранцами, они являются гражданами Украины, которые временно проживают под российской оккупацией. Соответственно, это решение их не касается. Для пересечения админграницы, как и раньше, нужно при себе иметь украинский паспорт, и проблем не будет», – пояснил Слободян.

Накануне президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны сказал, что Украина введет биометрический контроль для иностранцев, пересекающих украинскую границу.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».