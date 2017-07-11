В Раде обсуждают снятие депутатской неприкосновенности с 5 депутатов (трансляция)

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл 11 июля вечернее заседание украинского парламента.

В зале зарегистрировались 360 народных депутатов.

Депутаты начали рассматривать представление Генпрокуратуры Украины о снятии депутатской неприкосновенности с пяти депутатов.

В заседании принимает участие генеральный прокурор Юрий Луценко.

Ранее во вторник Рада решила продолжить свою работу 11 июля для завершения рассмотрения пяти представлений Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Это предложил Парубий после того, как стало известно, что генпрокурор Юрий Луценко сможет прибыть в парламент не в 12:30, как планировалось ранее, а в 16:00.

21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко направил в украинский парламент представление о снятии депутатской неприкосновенности с шести депутатов: Евгения Дейдея (фракция «Народный фронт»), Олеся Довгого (группа «Воля народа»), Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Максима Полякова («Народный фронт») и Борислава Розенблатта (фракция «Блок Петра Порошенко»). На прошлой неделе регламентный комитет рассматривал эти представления. Все представления, кроме представления о Розенблатте, комитет признал недостаточно обоснованными.

Впоследствии в парламент внесли представление о снятии депутатской неприкосновенности с депутата из фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина, это представление регламентный комитет должен рассмотреть 12 июля.

10-14 июля Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний. После этого в июле завершается шестая сессия Верховной Рады.