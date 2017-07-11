Радио Крым.Реалии: Дельфины погибают в Черном море

Почему на крымских берегах все чаще находят погибших дельфинов? Что происходит с дельфинами в Черном море? Как сказывается строительство Керченского моста и военные учения в Черном море на морской фауне? Почему ученые заявляют об ухудшении ситуации?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с ученым-зоологом, специалистом по дельфинам Павлом Гольдиным и заместителем директора по науке Украинского научного центра экологии моря Евгением Диким.

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