Россия: парламент Татарстана просит Путина продлить договор о разграничении полномочий

В России депутаты парламента Татарстана приняли 11 июля обращение к российскому президенту Владимиру Путину с предложением продлить договор о разграничении полномочий между Казанью и Москвой, сообщает проект Радио Свобода Idel.Реалии.

Депутат Николай Рыбушкин от «Единой России» заявил на заседании, что, если договор не продлить, то образуется «правовой вакуум» в отношениях между регионом и федеральным центром. Кроме того, придется вносить изменения минимум в 14 статей Конституции Татарстана, а также ряд законов России. Он отметил, что продление договора «от нас ожидает население».



Все 83 депутата, присутствовавшие 11 июля на заседании, проголосовали за текст предложенного Николаем Рыбушкиным обращения. В нем отдельно депутаты просят о сохранении существующего наименования высшего должностного лица Татарстана.

Президенты России и Татарстана Владимир Путин и Минтимер Шаймиев 27 июня 2007 года подписали договор о разграничении полномочий между федеральным центром и регионом.

24 июля истекает срок десятилетнего договора о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром. ​По словам спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, договор истекает 11 августа 2017 года, поскольку именно в этот день десять лет назад он вступил в силу.