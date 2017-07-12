На поддержку переселенцев из Крыма и Донбасса Украина потратила более 8 млрд гривен – министерство

С 1 октября 2014 года правительство Украины приняло постановление №505 «Про предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг», к концу июня 2017 года сумма выплат составила 8 млрд 290 млн 971 тыс 900 гривен. Об этом Крым.Реалии сообщили в министерстве социальной политики Украины.

«В соответствии с поданными заявками о необходимости предоставления средств для выплаты указанной помощи, были стопроцентно профинансированы структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения областных госадминистраций. 2014 год – 358 млн 365 тыс гривен, 2015 год – 3 млрд 318 млн 724 тыс, 2016 год – 3 млрд 164 млн 199 тыс, июнь 2017 – 1 млрд 449 млн 682 тыс гривен», – указали в управлении организации социальной защиты пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций министерства социальной политики Украины.

Из-за аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, многие стали выезжать с полуострова на материковую Украину. По состоянию на март 2017 года, на материковой Украине зарегистрировано 1 млн 623 тысячи 726 переселенцев или 1 млн 308 тысяч 16 семей из Донбасса и Крыма, при этом из Автономной Республики Крым и Севастополя – 22 тыс 853 человека.