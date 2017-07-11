Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Олеся Довгого

Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы «Воля народа», экс-секретаря Киевского горсовета Олеся Довгого. Соответствующее представление генерального прокурора поддержал 251 народный депутат при необходимых 226.

Представление на заседании парламента вынес генпрокурор Юрий Луценко, который призвал депутатов к положительному голосованию.

Олесь Довгий во время выступления в Верховной Раде назвал обвинения в свой адрес ложными, и призвал депутатов поддержать «ничтожное представление» ГПУ.

На прошлой неделе регламентный комитет Верховной Рады признал недостаточно обоснованным представление Генпрокуратуры относительно Довгого.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление на снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенных в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно-заповедного фонда-заказника «Остров Жуков», общей площадью 44,25 гектара». Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что прокуратура активно расследует земельные сделки времен мэра Киева Леонида Черновецкого. Олесь Довгий в то время был секретарем Киевского городского совета.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что это представление касается уголовного производства в отношении незаконного выделения участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Верховная Рада 11 июля решила рассмотреть представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности пяти народных депутатов, по которым уже есть заключение регламентного комитета. Перед рассмотрением представления на Довгого Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции «Народный фронт» Евгения Дейдея.

В парламент также было внесено представление Генпрокуратуры Украины в отношении депутата из «Оппозиционного блока» Михаила Добкина, но его еще не рассматривал регламентный комитет. Заседание комитета по этому представлению запланировано на 12 июля.