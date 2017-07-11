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Суд по «делу 26 февраля» вновь перенесен из-за болезни подсудимого – адвокат

Митинг под стенами Верховного совета Крыма, 26 февраля 2014 года

Назначенное на 11 июля заседание подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Крыма по «делу 26 февраля» перенесли на 13 июля. Такое решение принято из-за болезни одного из подсудимых Эскендера Кантемирова, сообщил Крым.Реалии адвокат Эдем Семедляев.

«Адвокат Кантемирова предоставил документ, подтверждающий это», – пояснил защитник.

Эскендер Кантемиров проходит по «делу 26 февраля» с Ахтемом Чийгозом, Али Асановым, Мустафой Дегерменджи, Талятом Юнусовым, Эскендером Эмирвалиевым, Арсеном Юнусовым и Эскендером Небиевым.

До того заседание суда было перенесено на 11 июля из-за занятости адвокатов обвиняемых на другом заседании – по бахчисарайскому «делу Хизб ут Тахрир».

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса.

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