Суд по «делу 26 февраля» вновь перенесен из-за болезни подсудимого – адвокат

Назначенное на 11 июля заседание подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Крыма по «делу 26 февраля» перенесли на 13 июля. Такое решение принято из-за болезни одного из подсудимых Эскендера Кантемирова, сообщил Крым.Реалии адвокат Эдем Семедляев.

«Адвокат Кантемирова предоставил документ, подтверждающий это», – пояснил защитник.

Эскендер Кантемиров проходит по «делу 26 февраля» с Ахтемом Чийгозом, Али Асановым, Мустафой Дегерменджи, Талятом Юнусовым, Эскендером Эмирвалиевым, Арсеном Юнусовым и Эскендером Небиевым.

До того заседание суда было перенесено на 11 июля из-за занятости адвокатов обвиняемых на другом заседании – по бахчисарайскому «делу Хизб ут Тахрир».

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса.