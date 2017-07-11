В суде по «делу Чийгоза» крымский депутат Безазиев рассказал о событиях 26 февраля 2014 года

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма на процессе по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза 11 июля допросили в качестве свидетеля депутата подконтрольного Кремлю парламента Крыма Лентуна Безазиева.

Безазиев в феврале 2014 года являлся депутатом Верховной Рады Крыма, в суд был приглашен по инициативе стороны защиты, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Безазиев рассказал, что Ахтема Чийгоза в этот день не видел. По его словам, депутат прибыл из здания Совета министров к Верховной Раде в обед 26 февраля и беспрепятственно прошел внутрь, где собирались депутаты для внеочередной сессии. Всего, по словам Безазиева, собралось 48 человек, до кворума не хватило трех депутатов.

«Если я правильно помню, даже были отключены лифты. Я был рядом с Константиновым. Рядом Аксенов. Заходит Рефат Чубаров и говорит: «Кто со мной пойдет на площадь?». Встает Аксенов и говорит: «Я пойду с вами». Я стал спокоен, занимаюсь своими делами. Потом прибегает кто-то и говорит: «Татары прорвались в холл». Если вы помните, западенцы, а проще говоря, «бандеровцы», нападали на администрации на западе (Украины – КР), бросали «коктейли Молотова» и все поджигали. Я подумал, что могут прорваться на второй этаж. Секунда, и я был уже на первом этаже. В таких выступлениях обычно участвует молодежь. Как сейчас 15-летние пацаны выходят в Москве. Мозгами потом начинают работать», – рассказал в суде Безазиев.

Лентун Безазиев, рассказывая о событиях 26 февраля 2014 года, отметил, что его беспокоил факт, что среди собравшихся могли быть молодые люди.

«Я встал у лестницы, смотрю, – среди них есть взрослые, и два пацанчика. Я им объясняю, – не доходит. Хорошо, взрослые... Меня беспокоило, что первый этаж – технический, там если бросит кто бутылку – ничего, а на втором – документы. Мне пришлось минут 30 успокаивать. Хорошо, там были взрослые, которые меня знали. Говорю: «Возвращайтесь обратно». Я сам не знал, но кто-то снимал, потом показали, как я общаюсь с ними в фойе. Куда делся Рефат Чубаров и все остальные товарищи, я не знаю. Я даже не представлял, что может дойти до этого. Потом, на следующий день, я узнал о погибших», – добавил Безазиев.

По его словам, никто не препятствовал депутатам пройти в здание Верховной Рады Крыма. Тех, кто не явился на заседание 26 февраля, он назвал «политическими дешевками». «Сегодня ты в силе – тебя поддерживают. Завтра меняется – тебя не хотят знать. Дешевки», –пояснил Безазиев. «Сколько таких депутатов было?», – спросил его адвокат Николай Полозов.

«Раз не было кворума, каждый думал о себе. А вдруг выиграет та сторона, или эта», – высказал мнение свидетель. «Испугались?», – уточнил судья. «Хамелеоны. Не было урагана, не было гололеда. Ну возьми и приди! Я советский хозяйственник, как было, так и говорю», – заявил в ответ Безазиев.

По его словам, в здании Верховной Рады Крыма в этот день ничего не было сломано, вошедшие митингующие оказались внутри уже после решения не проводить сессию Рады. Чийгоз, по его словам, к ним не имел отношения.

На одном из следующих заседаний суда по «делу Чийгоза» будет допрошен в качестве свидетеля спикер Крымского парламента Владимир Константинов. Сторона защиты планирует начать стадию прений сторон уже в конце июля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.