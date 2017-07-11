Прокуратура АРК и Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает 11 июля пресс-служба ведомства.

«Объединение усилий прокуратуры и общественного союза будет направлено на документирование военных преступлений и нарушений прав человека в условиях оккупации Крыма, привлечение ведущих украинских и иностранных ученых и практиков для получения консультаций и проведения мероприятий по повышению уровня знаний в сфере международного гуманитарного права и международного права по правам человека», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подписание документа обусловлено тем, что в январе этого года прокуратура АРК начала уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 438 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Украиной.

В свою очередь, адвокаты и юристы УХСПЧ уже не первый год занимаются защитой прав человека в международных судебных инстанциях.

В пресс-службе добавили, что договор не предусматривает никаких финансовых обязательств сторон.

В прокуратуре АРК 11 июля также призвали свидетелей сообщать о нарушениях прав осужденных и заключенных лиц в Крыму в связи с расследованием нарушения Россией норм международного гуманитарного права на территории аннексированного полуострова.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».