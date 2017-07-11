После Феодосии отключения газа в многоэтажках могут начаться по всему Крыму – активист

Отключение газа в многоквартирных домах Феодосии может стать первым шагом к отключениям в других городах полуострова. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал 11 июля уроженец Феодосии, координатор движения «Евромайдан-Крым» Сергей Мокренюк.

По его мнению, нет проблемы с аварийным состоянием дымовентиляционных каналов, на которую ссылаются подконтрольные Москве власти Крыма, а речь идет о попытке газовщиков заработать на этих отключениях.

«Ситуация создана для того, чтобы фирмы или предприятия, приближенные к Владимиру Константинову и другим лицам, которые принадлежат так называемой крымской власти, заработали деньги. Это надуманная ситуация. Проблемы не существует», – уверен Мокренюк.

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По его мнению, Феодосия – это «пробный» город, после которого отключения газа или других коммунальных услуг может ожидать и другие населенные пункты аннексированного Крыма. «Феодосия – это первая ласточка, где они проверяют, каковы будут действия населения, как люди отреагируют», – считает активист.

По мнению члена Всеукраинского юридического совета Владимира Дона, отключение газа – это попытка запугать крымчан и принудить их к лояльности по отношению к фактическим властям полуострова. Он напомнил, что «ни в одной цивилизованной стране не может применяться коллективная ответственность».

«Если я не плачу за газ, то почему газ должны отключать вам, в том числе? Ответственность носит строго индивидуальный характер. Тот, кто не платит, тому газ и отключают. Это попытка поставить людей в стойло. Если вы не будете послушны, не будете толерантны по отношению к власти, то останетесь сначала без газа, потом без воды. А если будете вести себя очень плохо, то мы вам и воздух отключим», – говорит эксперт.

Жильцам 15 квартир одного из домов по улице Одесской в Феодосии на днях отключили газ. Видео того, как люди вышли во двор готовить еду на костре, опубликовал крымский пророссийский активист Александр Талипов.

Жильцы уверяют, что службы, ссылаясь на аварийное состояние вентиляционных каналов, отключают газ незаконно, и что ранее независимая организация провела проверку и подтвердила рабочее состояние вентканалов. По словам жильцов, за ремонт каналов с каждой квартиры требуют около 30 тысяч рублей (около 13 тысяч грн – КР).

По подсчетам феодосийцев, всего в городе отключили от газоснабжения более 1,5 тысяч квартир, это около 100 многоквартирных домов.

Комментариев российских властей Феодосии по этому поводу пока нет.