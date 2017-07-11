Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова, но не позволила арест

Верховная Рада Украины дала согласие 11 июля на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции «Народного фронта» Максима Полякова.

Представление генерального прокурора о согласии на привлечение к уголовной ответственности поддержали 250 народных депутатов, представление о задержании – 125, а по аресту – 111 депутатов при минимально необходимых 226.

На прошлой неделе регламентный комитет назвал представление Генпрокуратуры о Полякове необоснованным.

21 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о Максиме Полякове. По данным украинского генпрокурора, в действиях депутата «усматриваются признаки взяточничества на сумму 7500 долларов».

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник 20 июня заявил, что к генпрокурору направили документы на снятие неприкосновенности с народных депутатов из фракции «Блок Петра Порошенко» Борислава Розенблатта и Максима Полякова по делу о незаконной добыче янтаря.

По версии следствия, Максим Поляков и Борислав Розенблат с целью получения неправомерной выгоды внесли в Верховную Раду законопроекты по добыче янтаря в интересах компании-нерезидента. По данным антикоррупционной прокуратуры, общая сумма взятки – 285 000 долларов. Депутаты обвинения следствия отвергают.

Ранее сегодня Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового, но поддержала подобное представление в отношении народного депутата из группы «Воля народа», экс-секретаря Киевского горсовета Олеся Довгого.