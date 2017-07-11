Возле Рады требуют снятия неприкосновенности с некоторых депутатов

В центре Киева возле здания Верховной Рады Украины 11 июля митингуют с требованием снятия депутатской неприкосновенности с некоторых народных депутатов.

Участники акции держат флаги «Движения новых сил» и партии «Самопомощь», также были активисты партии «Национальный корпус» и АвтоМайдана. Некоторые участники митинга использовали файеры.

Полиция Киева сообщила об усилении мер безопасности с 11 по 14 июля в правительственном квартале из-за запланированных массовых мероприятий. Для поддержания правопорядка привлекут около 1000 правоохранителей.

Похожий митинг возле Рады также запланирован на четверг, 13 июля.

Во вторник в Верховной Раде рассматривают представление о снятии депутатской неприкосновенности с пяти депутатов: Евгения Дейдея (фракция «Народный фронт»), Олеся Довгого (группа «Воля народа»), Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Максима Полякова («Народный фронт») и Борислава Розенблатта (фракция «Блок Петра Порошенк»). На прошлой неделе регламентный комитет рассматривал эти представления. Все представления, кроме представления о Розенблатте, комитет признал недостаточно обоснованными.