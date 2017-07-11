СБУ: «заблудившихся» возле админграницы с Крымом российских пограничников арестовали

Задержанным в Херсонской области неподалеку от админграницы с Крымом российским пограничникам сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 11 июля.

«Российским пограничникам, которые выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине, следователями УСБУ в Херсонской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что двое граждан России были задержаны на территории Херсонской области 30 июня.

Во вторник Апелляционный суд Херсонской области избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, отметили в ведомстве.

Каланчакcкий районный суд Херсонской области 30 июня арестовал на 15 суток двух пограничников ФСБ России, задержанных на Херсонщине в ночь на 30 июня – за «нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории» (статья 204.2 КоАП Украины). Суд также обязал их выплатить по 320 гривен штрафа.

30 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил о задержании на Херсонщине двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России.

Впоследствии в Госпогранслужбе заявили, что сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России направили обращение, в котором просят предоставить информацию о двух задержанных российских военнослужащих.