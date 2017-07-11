Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, запрещающий баллотироваться на пост главы государства людям, которые не имеют опыта работы на государственных должностях.

Согласно закону, право баллотироваться будут иметь только граждане Казахстана с не менее чем пятилетним опытом работы на государственной службе или на выборных государственных должностях.

Также кандидат должен будет доказать «отсутствие заболеваний, препятствующих выполнению обязанностей главы государства»

Уже действующие конституционные принципы предусматривают, что кандидаты должны иметь возраст не менее 40 лет, быть рожденными в Казахстане и прожить в стране не менее 15 лет, а также свободно владеть казахским языком.

Срок пребывания на посту президента в Казахстане составляет 5 лет, должность можно занимать не более двух сроков подряд.

Из этой нормы действует персональный исключение лично для Назарбаева, для которого количество сроков на посту не ограничено соответствии со специальным законом о «Первом Президенте».

77-летний ныне Нурсултан Назарбаев бессменно руководит Казахстаном еще с советских времен, с 1989 года, как авторитарный лидер. На последних пока президентских выборах 2015 года он, по официальным данным, получил почти 98 процентов голосов. Международные наблюдатели не признавали свободными и честными ни одни из этих выборов.