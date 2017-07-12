В Крыму в среду продолжится суд по делу Ильми Умерова

В аннексированном Крыму в среду, 12 июля, состоится очередное заседание подконтрольного Кремлю суда по делу одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова.

На прошлом заседании суд продолжил заслушивать оглашение материалов дела. При этом, как рассказал сам Ильми Умеров, прокурор избегала цитирования его слов, о которых идет речь в материалах дела.

«По ходу оглашения чувствовалось всегда, что она очень старательно обходит места, где говорится о том, что говорил Умеров в этой телевизионной передаче. Она разделила их по минутам и секундам, каждый раз говорила: на такой-то минуте говорит женщина, на такой-то минуте говорит мужчина. А что конкретно они говорили, об этом речи не идет. Я думаю, они сами понимают, что допустили большую ошибку, сделав экспертизу не с крымскотатарского языка, а с какого-то не очень понятного перевода», – отметил он.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.