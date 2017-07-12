США и Россия возобновляют переговоры по двусторонним противоречиям

США и Россия возобновляют переговоры, направленные на разрешение противоречий в двусторонних отношениях, сообщил Госдепартамент 11 июля. Это произошло после того, как российская сторона угрожала ответными мерами, если США не вернут России два дома в Нью-Йорке и Мэриленде.

Заместитель министра иностранных дел США Том Шеннон в Вашингтоне 17 июля примет по этому поводу заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. Москва в июне отменила последнюю запланированную встречу Шеннона и Рябкова после того, как США объявили о новых санкциях против России из-за ее агрессии в Украине.

Эти помещения официально считались домами отдыха для семей российских дипломатов. В декабре администрация тогдашнего президента Барака Обамы приказала россиянам в течение суток покинуть эти дома, поскольку предполагала, что часть помещений в них использовалась для шпионажа.