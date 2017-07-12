В Киеве открывается саммит Украина – ЕС

В Киеве 12 июля открывается 19-й саммит Украина – Европейский союз. Двухдневное событие начнется с рабочего ужина лидеров ЕС с президентом Украины Петром Порошенко. В составе делегации Евросоюза – президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и другие высокопоставленные лица.

13 июля в 11:00 начнется пленарное заседание саммита. Ожидается, что саммит приветствует окончательную ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которая вступит в силу с 1 сентября. Соответствующее решение было принято 11 июля, накануне саммита, в рамках Совета по экономическим и финансовым вопросам.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на саммите Украина – ЕС в Киеве будет идти речь о переходе на новый этап партнерства между Украиной и Европейским союзом.

Будущее Соглашения об ассоциации Украины и ЕС было в неопределенности после того, как в 2016 году в Нидерландах большинство участников рекомендательного референдума (при этом в референдуме приняли участие лишь более 32% избирателей) высказалось против соглашения с Украиной.

В этом году парламент Нидерландов повторно поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.