В «Ростуризме» признали снижение количества туристов в Крыму на 4%

Аннексированный Крым в январе-июне 2017 года посетило на 4% меньше туристов, чем за аналогичный период в 2016 году – 1 млн 503 тысяч человек. Об этом в среду, 12 июля, журналистам сказал руководитель Федерального агентства России по туризму Олег Сафонов, сообщает российский «Интерфакс».

«Снижение турпотока незначительное, в рамках статистической погрешности, уверен, что по итогам августа и сентября никакого отставания от прошлого года не будет», – сказал Сафонов.

При этом, по его данным, курорты Краснодарского края соседней России за этот период посетило уже 4 млн человек.

В июне в «Ростуризме» причиной снижения показателей количества туристов называли холодную погоду.

Туроператоры сообщали о снижении спроса на Крым в этом году на треть по сравнению с прошлогодними показателями. Среди причин снижения продаж эксперты назвали укрепление рубля, открытие Турции, а также высокую стоимость перевозки и погоду.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».