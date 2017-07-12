В Киеве в день рождения Сенцова будут читать его пьесы, угощать тортом и подписывать открытки

В Киеве ко дню рождения удерживаемого в России крымского режиссера Олега Сенцова, 13 июля, активисты проведут серию акций.

Так, в 13:00 на смотровой площадке в Мариинском парке у режиссерского кресла активисты соберутся, чтобы зачитать поздравление заключенному режиссеру, угостить желающих именным тортом и подписать открытки Сенцову.

С 19:00 до 22:00 в киевском «Крымском доме» пройдет показ документального фильма Аскольда Курова «Процесс» о режиссере Олеге Сенцове с обсуждением картины после просмотра.

Мероприятия в Фейсбуке анонсируют организаторы – активистская группа «Комитет солидарности».

Кроме того, с 20:00 до 22:00 в общественном парке Самосад на Подоле активисты планируют читать пьесы Олега Сенцова и писать ему письма.

Акции ко дню рождения Олега Сенцова пройдут и в других городах Украины. В частности, в Одессе анонсируют показ фильма «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» и акцию «Напиши пожелание» в честь дня рождения режиссера.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.