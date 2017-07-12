В Херсоне участники акции протеста против нынешнего главы представительства президента Украины в АРК объявили свою акцию как бессрочную и создали «Общественный совет по вопросам Крыма». От имени этого объединения они обратились к президенту Украины Петру Порошенко и председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

«Активисты у здания представительства президента Украины в Крыму установили круглосуточное дежурство, акция бессрочная. Активисты будут здесь до тех пор, пока не будут выполнены наши требования», – отметила в комментарии Крым.Реалии заместитель главы гражданского формирования «Аскер» Эвелина Арифова.

Кроме того, она предоставила Крым.Реалии копию обращения от общественного совета.

«Ключевой орган государственной власти в вопросах Автономной Республики Крым – Постоянное Представительство Президента Украины в Крыму. Постоянное Представительство Президента – пока единственный конституционный государственный орган по вопросам Автономной Республики Крым, на который возложены в соответствии с Конституцией Украины, обязанности по реализации государственной политики в части обеспечения прав и свобод граждан на оккупированной территории, соблюдение и исполнение актов Президента, Верховной Рады Украина и Кабинета Министров Украины в вопросах, связанных с Автономной Республикой Крым», – сказано в обращении.

При этом в документе утверждается, что с момента назначения главой ППУ в АРК Натальи Попович, данный орган игнорирует и не выполняет соответствующее законодательство Украины.

«Кроме того, постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым настойчиво и категорически не контактирует со СМИ, не участвует в мероприятиях по крымским проблемам, не признает представительный орган крымскотатарского народа Меджлис (считая его общественной организацией)», – отметили в созданном совете.

В связи с этим активисты попросили Чубарова и Порошенко «принять меры государственного реагирования по ситуации, сложившейся с бесконтрольно отстраненной от своих обязанностей государственной структурой, которая непосредственно подчинена президенту Украины».

Под текстом обращения отмечается, что участниками «Общественного совета» являются общественные организации и формирования «Общество ветеранов АТО», «Автомайдан Киев», «Достоинство», «Аскер», «Центр подготовки лидеров патриотизма», «Киборги Полесья».

10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК, расположенного в Херсоне Наталью Попович.

В свою очередь, глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович в комментарии для Крым.Реалии назвала проведение пикета возле здания представительства в Херсоне «саботажем деоккупации полуострова».

В мае 2017 года, во время траурных мероприятий памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, звучали требования «срочной замены руководства представительства президента Украины в Автономной Республике Крым». Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов заявил тогда, что Попович надо уволить, а на ее должность «поставить крымского татарина».