Представитель президента Украины в Крыму назвала пикет в Херсоне «саботажем деоккупации»

Глава представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович считает проведение пикета возле здания представительства в Херсоне «саботажем деоккупации полуострова». Об этом Попович сообщила корреспонденту Крым.Реалии, комментируя проведение пикета под представительством украинского президента в АРК с требованием ее увольнения.

«Именно такие «мирные акции», которые организуются на материковой части Украины экс-чиновником оккупационных властей Крыма и являются саботажем деоккупации полуострова», – отметила Попович.

По поводу высказываний участников пикета о законодательных инициативах представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, Наталья Попович уточнила, что «согласно Конституции Украины право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит президенту Украины, народным депутатам Украины и Кабинету Министров Украины», а не представительству президента в АРК, расположенному в Херсоне.

«С начала 2016 года представительством президента Украины в Автономной Республике Крым в установленном порядке внесены 38 предложений по разработке и реализации проектов нормативно-правовых актов, призванных способствовать соблюдению прав и свобод граждан, которые проживают на временно оккупированной территории или переселились из нее. В органы власти и органы местного самоуправления направлено более 120 предложений о прекращении, устранении и предотвращении ограничений и нарушений прав и законных интересов граждан», – подчеркнула Наталья Попович.

Накануне в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу представительства президента Украины в АРК, расположенного в Херсоне, Наталью Попович.

В мае 2017 года, во время траурных мероприятий памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, звучали требования «срочной замены руководства представительства президента Украины в Автономной Республике Крым». Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов заявил тогда, что Попович надо уволить, а на ее должность «поставить крымского татарина».