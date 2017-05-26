Во время траурных мероприятий памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в мае, среди прочего, прозвучали требования «срочной замены руководства Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым» (ППУ). На митинге вблизи админграницы с Крымом была озвучена позиция, что возглавлять данную структуру должен именно представитель коренного народа – крымский татарин.

В частности, такое требование выдвинули участники киевского Всеукраинского траурного митинга памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, а также участники митинга в Геническе памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Как известно, после событий февраля-марта 2014 года ППУ было перемещено на материковую Украину, в Херсон.

«​Возглавлять представительство должен крымский татарин»​

С критикой в адрес нынешнего руководства этого ведомства выступил на митинге в Геническе вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, глава штаба акции по гражданской блокаде Крыма Ленур Ислямов.

«У нас идет война, проливается кровь украинцев и крымских татар, крымских татар сажают в тюрьму, а этот орган не работает. Эта женщина, Попович (постоянный представитель президента Украины в АРК Наталья Попович – КР), просто сидит, получает зарплату налогоплательщиков и ничего не делает. Мы этого допустить не можем. Хочу, чтобы ее сменили, поставили туда крымского татарина, с которого мы сможем спросить завтра, что делается для возвращения Крыма», – сказал Ленур Ислямов.

В комментарии Крым.Реалии постпред президента Украины в Крыму Наталья Попович обратила внимание на гражданство Ислямова.

«Это убедительное свидетельство существования в Украине принципов демократии и свободы слова, когда гражданин страны-агрессора, осуществляющей временную оккупацию Крыма, может свободно выражать и навязывать свои мысли даже в присутствии правоохранительных органов и руководителей (Херсонской – КР) области», – отметила Наталья Попович.

Ленур Ислямов в свою очередь продемонстрировал копию резолюции участников Всеукраинского митинга в Киеве, где значится требование о замене руководства ППУ, подчеркнув, что это не его личное мнение. Также он показал свой украинский паспорт.

Лидер блокады упомянул, что у «90% граждан Украины в Крыму есть паспорт граждан России». В ответ на вопрос о выборе гражданства, Ленур Ислямов сказал, что в России на него открыли уголовное дело, и он не может выйти из российского подданства. (В ноябре 2015 года Следственный отдел управления ФСБ России в Крыму и Севастополе возбудил уголовное дело в отношении владельца телеканала АТR Ленура Ислямова, его имущество на полуострове арестовано – КР).

«​Крымские татары смогли бы усилить деятельность ППУ»​

В экспертной среде в Украине бытуют различные мнения по поводу того, что в руководстве украинского представительства должны быть представлены крымские татары.

По вопросу назначения на должность постпреда в среде киевских экспертов прозвучало мнение, что, если не останавливаться конкретно на вопросе замены нынешнего руководства представительства, то подбор на должность постпреда должен происходить не по национальному признаку, а по другим параметрам, говорящим о соответствии должности и возможности справляться с поставленными задачами.

В то же время эксперт Украинской миротворческой школы Георгий Бянов (Херсон) обратил внимание на то, что «о деятельности Представительства президента Украины в АРК должны, прежде всего, судить сами крымчане, которые туда обращаются с многочисленными проблемными вопросами, и где им оказывают помощь».

В Украине сложилась не совсем правильная тенденция, когда думают, что, поменяв одного чиновника на другого, ситуация сразу же исправится

По его словам, в Украине сложилась не совсем правильная тенденция, когда думают, что, поменяв одного чиновника на другого, ситуация сразу же исправится, в сознании госслужащих той или иной структуры произойдет революция, и они станут вдруг гораздо лучше работать.

«Мы живем в сложное время, наполненное многочисленными острыми вызовами, которые требуют эффективных и адекватных ответов. В поиске оптимальных вариантов ответов нередко сталкиваются противоположные взгляды и подходы: чиновников, которые несут бремя власти, тяжелое бремя ответственности, политиков, а также общественников – более свободных и смелых в своих мыслях и решительных в действиях. Возможно, требует модернизации и существующая нормативно-правовая база деятельности (ППУ – КР)», – отметил Бянов.

Среди общественных организаций, занимающихся проблемами крымчан, в частности, переселенцев из Крыма, есть и такие, что говорят о наличии взаимодействия с такой структурой, как ППУ.

К примеру координатор Южноукраинского офиса общественной инициативы «КрымSOS» Алексей Тильненко рассказал Крым.Реалии о совместной работе с представительством в некоторых направлениях.

«С ППУ мы сотрудничаем в сфере оказания юридической поддержки крымчанам, которые продолжают проживать на аннексированной территории, а также тем, кто выехал на материковую Украину. Работаем совместно с ними», – сказал общественник.

Он также упомянул, что «КрымSOS» надеется на взаимодействие с ППУ и в дальнейшем, независимо от того, какие этнические группы будут представлены в руководстве структуры.

В свою очередь глава Херсонского городского меджлиса Ибрагим Сулейманов обратил внимание на символичность представительства крымских татар в руководстве ППУ.

Представитель коренного народа от президента был бы символичным и естественным на фоне дискуссии о крымскотатарской автономии

«Я вижу работу представителя президента в Крыму, в первую очередь, системообразующей, способной генерировать и воплощать идеи, способствующие деоккупации Крыма. Этот орган должен стать координирующим все министерства и ведомства. И быть главным голосом президента. Представитель коренного народа от президента был бы символичным и естественным на фоне дискуссии о крымскотатарской автономии», – убежден Сулейманов.

Эксперт Украинской миротворческой школы Георгий Бянов согласился с тем, что наличие представителей крымскотатарского народа в структуре ППУ могло бы усилить деятельность данного ведомства.