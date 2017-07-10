В Херсоне участники пикета требуют уволить представителя президента Украины в Крыму

В Херсоне сообщают о пикетировании представительства президента Украины в АРК, которое проводят представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана». Участники пикета требуют уволить главу представительства президента АР Крым в Херсонской области Наталью Попович, сообщает 10 июля корреспондент Крым.Реалии.

Около двадцати человек установили возле представительства палатки, привезли матрацы, электрогенератор. Участники акции недовольны работой Натальи Попович и требуют ее увольнения.

«На мой взгляд, главный лозунг на нашей акции – «Какой представитель, такой президент», – заявила участница пикета, переселенка из Крыма Лиза Богуцкая. По ее словам, на протяжении более трех лет не решаются вопросы, связанные с деоккупацией полуострова и соблюдением прав и свобод его жителей, в том числе переселенцев на материковой части страны.

«Миграционная служба до сих пор не вклеивает новые фотографии в паспорта крымчан, если с этой просьбой обращается не владелец паспорта, а, например, его родственник... Когда я общалась с сотрудниками представительства президента Украины в Крыму, они говорили о каком-то мифическом нормативном документе, на основании которого можно решить эту проблему. Но тогда почему никто этого документа не видел? И коль уж есть такой документ, изданный в интересах крымчан, остающихся гражданами Украины, почему представительство не позаботилось, чтоб миграционная служба работала на основании такого документа? И подобных примеров бездействия – множество», – говорит Лиза Богуцкая.

Она добавила, что «в прессе тема Крыма уводится на второй план, появляются высказывания о возможном возврате Крыма через 25-30 лет, а представительство главы государства отмалчивается».

Переселенец из Крыма Эрфан Кудусов в комментарии Крым.Реалии назвал деятельность представительства президента Украины в АРК в Херсонской области «саботажем деоккупации полуострова». «А как иначе можно сказать, если представительство и его глава, имея очень серьезные полномочия и законодательную инициативу, ограничиваются в лучшем случае предоставлением консультаций обратившимся к ним людям?» – говорит Эрфан Кудусов.

Сотрудник аналитической службы представительства президента Украины в АРК Сергей Ефимов, комментируя пикет, отметил, что акция имеет политический характер и не связана с деятельностью по деоккупации Крыма.

«Представительство полностью выполняет возложенные на него задачи. За три года мы оказали помощь пяти тысячам обратившихся. Не вижу оснований для упреков. А протестующим я бы порекомендовал сначала ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими нашу деятельность, а потом подумать, стоит ли обвинять нас в бездействии», – сказал Сергей Ефимов.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий главы представительства президента АР Крым в Херсонской области Натальи Попович.

В мае 2017 года, во время траурных мероприятий памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, звучали требования «срочной замены руководства представительства президента Украины в Автономной Республике Крым». Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов заявил тогда, что Попович надо уволить, а на ее должность «поставить крымского татарина».

31 мая постоянный представитель президента Украины в АРК Наталья Попович встретилась с руководителем группы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе специальной мониторинговой миссии в Украине Питером Чилверзом. По сообщению пресс-службы ведомства, стороны обсудили ситуацию с нарушением прав и свобод граждан в аннексированном Россией Крыму и Севастополе, а также невыполнение Россией промежуточного решения Международного суда ООН по делу «Украина против России».