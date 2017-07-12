Мать задержанного под Луганском Агеева просит Порошенко помиловать сына (видео)

Мать задержанного украинскими военными под Луганском российского военнослужащего Виктора Агеева обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына.

Видеообращение Светланы Агеевой опубликовала 12 июля российская «Новая газета».

Агеева заявила, что готова лично поехать в Украину и принять участие в переговорах по обмену ее сына на «какого-нибудь украинского гражданина и солдата».

Россиянин Виктор Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске по подозрению по статье «​террористический акт».

27 июня Русская служба ВВС сообщила, что 24 июня под Луганском в плен к украинским военным попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Его мать рассказала ВВС, что в марте 2017 года Агеев уехал служить по контракту в город Батайск Ростовской области. Позже Минобороны России опровергло это.

В Союзе комитетов солдатских матерей заявление Минобороны России назвали «подлостью». Председатель союза Валентина Мельникова заявила, что Россия ставит под угрозу жизни задержанного. По ее словам, в украинском конфликте российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Российские власти могут принять меры для защиты Агеева.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает участие российских военнослужащих в конфликте на Донбассе.

Всего, по данным украинских властей, в зоне вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей находятся по меньшей мере пять тысяч кадровых российских военных.