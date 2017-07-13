Управлять работой трех водохранилищ в Крыму будет одно предприятие

Ленинское, Сокольское и Самарлинское водохранилища в аннексированном Крыму решили передать в оперативное управление одного учреждения – «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации». Об этом 12 июля сообщает пресс-служба комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Таким образом в ведомстве рассчитывают решить проблему обеспечения водой населения восточной части полуострова. В пресс-службе добавили, что соответствующее распоряжение вскоре опубликуют на портале подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«По словам председателя Госкомводхоза Игоря Вайля, это позволит контролировать полный процесс водообеспечения Керченского региона, а также принятие своевременных мер по регулированию режимов работы водохранилищ в зависимости от возникающих ситуаций», – сказано в сообщении.

Российские власти Крыма утверждают, что водохранилища полуострова накопили 234 миллиона кубометров питьевой воды, что обеспечит Крым минимум до конца курортного сезона.

После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.