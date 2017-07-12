В Киеве лидерам ЕС напомнят об украинских политзаключенных в Крыму и России

В день проведения саммита Украина-ЕС, который пройдет 13 июля в Киеве, лидерам европейских стран напомнят об украинских политзаключенных, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила координатор организации «Медийная инициатива за права человека» Мария Томак.

«Родственники украинских политзаключенных будут стоять с плакатами на пересечении улиц Институтской и Банковой (в Киеве – КР) и будут встречать лидеров ЕС. Мы надеемся, что они проедут по этому «живому коридору». Плакаты будут в виде глаз украинских политзаключенных. Основная идея состоит в том, что глаза людей, которые в принципе могут повлиять на эти процессы, встретятся с глазами заложников», – отметила Томак.

Она добавила, что это будет первая совместная акция, в которой примут участие родственники политзаключенных Кремля, которые удерживаются в России, аннексированном Крыму и неподконтрольной Украине части Донбасса.

В середине июня украинские общественные правозащитные организации 12 июня представили для Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины свое видение координационной структуры, действия которой будут направлены на всестороннюю поддержку украинских политзаключенных в России и аннексированном Крыму.​

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.