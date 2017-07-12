Перевод речи Умерова для суда редактировали в ФСБ России – защитник

Перевод выступления Ильми Умерова на крымскотатарском языке в эфире талаканала ATR согласовывался с российской ФСБ, а лингвистическая экспертиза его речи основана не том, что в действительности говорил Умеров, а на том, как его слова трактует переводчик. При этом автор перевода Салединов добавлял слова, которых Умеров не произносил: детали, названия городов и даже фамилии.

Об этом после очередного заседания подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда по «делу Умерова» 12 июля сказал один из его защитников, российский публицист и правозащитник Александр Подрабинек.

«В кулуарах суда переводчик жаловался, что он пять раз ходил в ФСБ. И ФСБ его поправляла, редактировала этот перевод. Представьте себе, сколько редакторов на речь нашего уважаемого Ильми Умерова», – сказал Подрабинек.

Другой адвокат Умерова Марк Фейгин сообщил, что защита будет настаивать на проведении повторной лингвистической экспертизы – напрямую с крымскотатарского языка.

«Если допускается несколько трактовок перевода, необходимо постановлением суда назначить новую экспертизу прямо с крымскотатарского языка. Сделать экспертизу лингвистическую на предмет обнаружения по тем вопросам, которые ставились следствием, этих самых призывов на крымскотатарском языке. И экспертиза должна быть проведена на крымскотатарском языке. А потом, конечно, она может быть переведена на язык делопроизводства», – отметил Фейгин.

На очередном заседании по «делу Умерова» 12 июля в подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде просматривали видеозапись выступления Ильми Умерова на телеканале АTR от 19 марта 2016 года.

Следующее заседание по «делу Умерова» назначено на 14:30 19 июля.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.