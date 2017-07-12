МИД Украины приглашает сфотографироваться с «креслом Сенцова»

Министерство иностранных дел Украины анонсирует акцию в поддержку украинского политузника, крымчанина Олега Сенцова, которая состоится 13 июля, в день рождения политзаключенного. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД в Фейсбуке 12 июля.

«Уважаемые друзья, завтра, 13 июля – День рождения Олега Сенцова, который уже три года как незаконно заключенный властями России. Чтобы поддержать его моральный дух, Министерство иностранных дел Украины приглашает вас присоединиться к кампании #FreeSentsov, прийти к зданию МИД (Михайловская пл., 1) и сделать собственное фото с инсталляцией, установленной в честь Олега Сенцова. Опубликовав фото в социальных сетях, используя хэштег #FreeSentsov, мы все вместе еще раз напомним, что боремся за его освобождение», – говорится в сообщении.

В украинском министерстве уточняют, что инсталляция FREEDOM представляет собой режиссерское кресло, созданное украинской студией «llil Design» и посвященное незаконно заключенному в России украинскому режиссеру. Инсталляция постоянно размещена на шестом этаже МИД, ее могут видеть все иностранные делегации, которые посещают министерство.

Акции ко дню рождения Олега Сенцова пройдут в разных городах Украины. В частности, в Одессе анонсируют показ фильма «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» и акцию «Напиши пожелание» в честь дня рождения режиссера.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.