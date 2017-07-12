Крымчанин Бородин, заявлявший о похищении, пожалуется в прокуратуру

Крымчанин Петр Бородин, который накануне сообщил о своем похищении неизвестными, намерен написать заявление в крымскую прокуратуру. Об этом рассказал 12 июля сам Бородин в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке группой «Крымская солидарность».

Бородин отмечает, что обратился за помощью к адвокату Эмилю Курбединову и правозащитнику Рустему Кямилеву.

«Я хочу, чтобы мне помогли в этом и нашли тех людей, которые совершают вещи… увозят людей… Прошу помощи, чтобы их нашли и решили проблему», – сказал Бородин.

Адвокат Курбединов подтвердил Крым.Реалии намерение подать заявление по поводу похищения Бородина. «Мы надеемся, что правоохранительные органы Крыма адекватно отреагируют и найдут этих преступников», – добавил он.

Рустем Кямилев призвал крымчан в случае, если они сталкиваются с подобным, не молчать, а обращаться к правозащитникам и «проявлять гражданскую активную позицию».

По словам Бородина, вечером 10 июня неизвестные похитили его и устроили «допрос» на пустыре.

Российские силовики не комментируют заявление крымчанина о факте похищения неизвестными.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.