Радио Крым.Реалии: Подушевой налог и Аксенов в роли архитектора

Как введение курортного сбора в России отразится на туристической отрасли аннексированного Крыма? Как Керченский мост, трасса «Таврида» и новый аэропорт изменят Крым? Почему крымские активисты в Херсоне пикетируют представительство президента Украины в Крыму?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с украинским экспертом по региональному развитию Игорем Кобелей, генеральным директором российского туроператора «Дельфин» Сергеем Ромашкиным, генеральным директором ассоциации «Налоги России» Игорем Теущаковым, специалистом по транспортному планированию, урбанистом Дмитрием Беспаловым, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег. Крым» Владимиром Гарначуком, бывшим главным архитектором Симферополя Эрнстом Мавлютовым и политологом Петром Олещуком, крымской активисткой и блогером Лизой Богуцкой, бывшим представителем президента Украины в АРК Сергеем Куницыным и координатором движения «Евромайдан-Крым» Сергеем Мокренюком.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.