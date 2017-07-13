Гройсман: Ryanair нужно предложить сотрудничать с аэропортом Львова

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что во время переговоров с компанией Ryanair ей нужно предложить продолжить сотрудничество со Львовским аэропортом.

«Я думаю, было бы целесообразно выйти в процессе переговоров с предложением, чтобы они остались работать во Львове», – сказал он 12 июля в ходе заседания украинского правительства.

Гройсман отметил, что Львовский аэропорт обеспечил все условия сотрудничества с авиаперевозчиком.

Премьер также считает, что к переговорам с Ryanair необходимо привлечь и другие украинские аэропорты.

Накануне компания Ryanair заявила, что отменяет планируемый приход в Украину из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и должностными лицами аэропорта «Борисполь». В авиакомпании Ryanair, среди прочего, отметили, что аэропорт «Борисполь» защищал авиакомпании с высокими тарифами, в том числе МАУ, и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиаперелетам.

В МАУ отметили, что утверждение Ryanair о желании аэропорта «Борисполь» защитить «высокотарифных перевозчиков» не соответствует действительности.

Перед этим гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что аэропорту не выгоден контракт с Ryanair. По его словам, среди ряда ультимативных требований компании были незаконные, а выполнение этих требований могло бы привести к убыткам аэропорта в два миллиарда гривен ежегодно.

В украинском правительстве заявили о намерении возобновить переговоры с Ryanair.

В марте этого года несколько авиакомпаний-лоукостов, в частности ирландская компания Ryanair, объявили об открытии новых международных рейсов из Киева и Львова.