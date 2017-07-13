В Киеве состоится пленарное заседание саммита Украина – Евросоюз

В Киеве 13 июля состоится пленарное заседание 19-го саммита Украина – Европейский союз.

12 июля вечером состоялся рабочий ужин лидеров ЕС с президентом Украины Петром Порошенко. В составе делегации Евросоюза в Украину приехали президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и другие высокопоставленные лица.

Президент Украины Петр Порошенко перед началом саммита заявил, что речь пойдет о переходе на новый этап партнерства между Украиной и Европейским союзом. Ожидается, что саммит приветствует окончательную ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которая вступит в силу с 1 сентября.

Будущее соглашения было в неопределенности после того, как в 2016 году в Нидерландах большинство участников рекомендательного референдума (при этом в референдуме приняли участие лишь более 32% избирателей) высказалась против соглашения с Украиной. В этом году парламент Нидерландов повторно поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.