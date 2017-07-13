В Севастополе анонсируют выступление российского певца Олега Погудина

В Севастополе анонсируют выступление российского камерного певца и исполнителя романсов Олега Погудина. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Артист планирует выступить 9 августа 2017 года в Доме офицеров российского Черноморского флота. Афиши, извещающие о предстоящем концерте Погудина, размещены на улицах Севастополя.

Кроме того, официальный сайт певца сообщает, что он намерен выступить 9 августа в Севастополе, 11 августа – в Ялте, 13 августа – в Симферополе, и 15 августа – в Евпатории.

Госпогранслужба Украины с начала 2017 года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».