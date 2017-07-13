Геращенко в день рождения Сенцова призвала Евросоюз помочь в освобождении заложников

Народный депутат Украины Ирина Геращенко во время заседания Верховной Рады 13 июля призвала Европейский союз помочь в освобождении украинских политических заключенных. Об этом сообщается в официальном Твиттере украинского парламента.

«Свободу Сенцову, свободу всем украинцам» – Ирина Геращенко в День рождения Олега Сенцова призвала ЕС к помощи в освобождении заложников», – говорится в сообщении.

Акции ко дню рождения Олега Сенцова пройдут в разных городах Украины. В частности, в Одессе анонсируют показ фильма «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» и акцию «Напиши пожелание» в честь дня рождения режиссера.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.