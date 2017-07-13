В Феодосии сообщают о перемещении по Крыму новых турбин

Из Феодосии ночью 13 июля спецтранспорт, в сопровождении вооруженных силовиков, вывез из города крупногабаритный груз, речь идет о турбине для строящейся в Симферополе теплоэлектростанции. Об этом сообщает 13 июля феодосийская газета «Кафа».

Издание публикует фотографии из социальных сетей, сделанные очевидцами, на которых размеры и очертания груза похожи на турбины производства немецкой компании Siemens, которые ранее вопреки санкциям были доставлены в Крым.

Отмечается, что вдоль маршрута следования груза на трассе от Феодосии до Симферополя «был рассредоточен вооруженный спецназ».

Информационное агентство Reuters сообщило, что в Крым могли доставить вопреки санкциям Европейского союза из соседней России еще две турбины производства немецкой компании Siemens.

Как сообщило агентство в ночь на четверг по киевскому времени, двое его репортеров видели это оборудование в порту в Феодосии.

Независимых подтверждений того, что эти два цилиндрические объекты под синими покрывалами, похожие на два доставленные ранее в Севастополь, тоже являются турбинами немецкой компании, на момент публикации агентство не имело. Но их размеры и форма соответствуют публично обнародованным изображением газовых турбин компании Siemens, говорится в сообщении.

Крым.Реалии проверяют информацию о доставке еще двух турбин Siemens на территорию аннексированного полуострова.

В среду правительство Германии призвало компанию Siemens AG быстрее и полнее представить объяснения по поводу того, каким образом ее газовые турбины, вопреки действующим санкциям Европейского союза, добрались до оккупированного Россией украинского Крыма из соседней России.

Во вторник компания Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за ее газовых турбин, что вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Среди ответчиков есть и совместное предприятие немецкой компании в России, в котором Siemens имеет 65% и на заводе которого в России и были построены упомянутые турбины. В компании также заявили, что будут вынуждены обдумать свои дальнейшие отношения с Россией после дела с турбинами, после которого «возвращение к привычному порядку дел невозможно».

Представитель президента России Дмитрий Песков 10 июля назвал российскими турбины немецкой компании Siemens, ввезенные из России в аннексированный Крым с нарушением санкций Европейского союза. По его словам, на полуострове «устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».