В городах Украины пройдут акции ко дню рождения Олега Сенцова

В четверг, 13 июля, ко дню рождения украинского политзаключенного, крымчанина Олега Сенцова в городах Украины пройдут акции в его поддержку.

В Киеве в 13:00 на смотровой площадке в Мариинском парке у памятника режиссерскому креслу активисты соберутся, чтобы зачитать поздравление заключенному режиссеру, угостить желающих именным тортом и подписать открытки Сенцову.

С 19:00 до 22:00 в киевском «Крымском доме» пройдет показ документального фильма Аскольда Курова «Процесс» о режиссере Олеге Сенцове с обсуждением картины после просмотра.

Кроме того, с 20:00 до 22:00 в общественном парке Самосад на Подоле активисты планируют читать пьесы Олега Сенцова и писать ему письма.

Министерство иностранных дел Украины приглашает прийти к зданию ведомства и сделать собственное фото с инсталляцией, установленной в честь Олега Сенцова. «Опубликовав фото в социальных сетях, используя хэштег #FreeSentsov, мы все вместе еще раз напомним, что боремся за его освобождение», – говорится в сообщении.

В Одессе 13 июля анонсируют показ фильма «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» и акцию «Напиши пожелание» в честь дня рождения режиссера. Как сообщается на страницах мероприятий в Фейсбуке, фильм можно посмотреть в «Зеленом театре», а акция пройдет в Стамбульском парке.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.