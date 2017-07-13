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Геращенко призвала ЕС помочь в борьбе за освобождение Сенцова (видео)

Геращенко призвала ЕС помочь в борьбе за освобождение Сенцова (видео)
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В Киеве в день рождения крымского кинорежиссера Олега Сенцова 13 июля народный депутат Украины Ирина Геращенко призвала Европейский союз помочь в освобождении украинских политических заключенных. Акции ко дню рождения Олега Сенцова пройдут в разных городах Украины. В частности, в Одессе анонсируют показ фильма «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» и акцию «Напиши пожелание» в честь дня рождения режиссера. В Киеве в 13:00 на смотровой площадке в Мариинском парке у памятника режиссерскому креслу активисты соберутся, чтобы зачитать поздравление заключенному режиссеру, угостить желающих именным тортом и подписать открытки Сенцову. С 19:00 до 22:00 в киевском «Крымском доме» пройдет показ документального фильма Аскольда Курова «Процесс» о режиссере Олеге Сенцове с обсуждением картины после просмотра. Кроме того, с 20:00 до 22:00 в общественном парке Самосад на Подоле активисты планируют читать пьесы Олега Сенцова и писать ему письма.

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